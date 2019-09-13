نادر أبو الليف يستغيث بوزيرة الثقافة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري نادر ابو الليف، رسالة استغاثة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

نادر أبو الليف، طالبها فيها بتعديل قانون النقابات والمصنفات وجمعية الملحنين والمؤلفين، وذلك خوفاً على انحدار الذوق العام.

أبو الليف، قال في رسالته: “نداء إلى السيدة الدكتورة الزميلة وزيرة الثقافة الأستاذة إيناس عبد الدايم، أنا الفنان أبو الليف، أطالب سيادتكم بتعديل قانون النقابات والمصنفات وجمعية الملحنين والمؤلفين، أتمنى، وراجياً المولى عز وجل قبول طلبي، لخوفي على الأجيال القادمة، من انحدار الذوق العام أكثر ما هو فيه وعليه الآن”.

وأضاف: “أنا لم أخاطب الدكتور أشرف زكي، أو نقيب المهن الموسيقية أ/هاني شاكر، أو أقلل من شأن أي منهما لا قدر الله ولا اتهمهما بأي شيء، ولكن أطلب هذا لخوفي على الفن والفنانين المحترمين في المجال الفني، أرجو توصيل ندائي وطلبي هذا إلى أ/إيناس عبد الدايم، وأنا أعلم جيداً أنها تعمل بجهد شاق لتحسين المجال الفني، لأنها فنانة راقية ومحترمة وشكرا لسعة صدركم”.