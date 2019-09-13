شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصري "ولاد رزق 2" يصل إلى 90 مليون جنيه في شباك التذاكر والان مع التفاصيل

وصل الفيلم المصري "ولاد ررزق 2" للنجم أحمد عز إلى 90 مليون جنيه في شباك التذاكر بعدما حصد أمس الأربعاء إيرادات 402 ألف جنيه تم إضافتها إلى ما حققه الفيلم، ليستمر كثاني أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

يشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.