نادين الراسي تؤكد عودتها للدراما









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الممثلة نادين الراسي حبها الكبير للفنان زياد برجي، تعقيباً على مقطع فيديو انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تقبِل يده خلال تواجده على المسرح.

ولفتت إل أنها تعتبره أقرب إليها من شقيقها الفنان جورج الراسي لأنه أكثر من أخ. وعلقت بتلقائية تأكيداً على حبها وتفانيها بالدفاع عنه: "ممكن اتلقى الرصاص بدلاً منه". كما أكدت على أنها لن تركع رغم الأزمة التي مرت بها شاكرة محبيها الذين أعطوها الدعم وطالبوا بعودتها.

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وأشارت في حديثها لبرنامج the insider بالعربي أنها ستعود إلى الدراما مع شركتي إيغل فيلمز وغولدن لاين. لافتة إلى أنها تقرأ نصين في الوقت الحالي. وقالت: عودتي تؤكد أنني لا زلت حاضرة وقادرة على رفع الرايتينغ، وهي أيضاً دليل على وفاء المنتجين وصنّاع الدراما ومحبتهم لي.