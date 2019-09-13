شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح أغنية جديدة بتوقيع أحمد ماضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم فضل شاكر لطرح أغنية جديدة بعنوان "يا ترى" على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.

وقال مؤلف الأغنية اللبنانى أحمد ماضى لـ ”الخليج 365”، أنه سعيد جدا بالعمل مع فضل شاكر، لأنه فنان كبير موهب جدا وإحساسه قوى من خلال تقديم الأغانى، والعمل معه نجد حاله الكيمياء المشتركة، والأغنية باللهجة اللبنانية، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية وقت طرحها إعجاب الجمهور بمختلف أنحاء الدول العربية.

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يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر هى أغنيته الجديدة "حبيتك"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"،والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان على أباظة، توزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة"، والتى قام بطرحها مطلع يناير الماضي.