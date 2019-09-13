شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام عالمية استحوذت على الأربع مراكز الأخيرة تحقيقا للإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى صناع السينما في طرح العديد من الأفلام طوال السنة عامة، وفى فصل الصيف خاصة، وذلك بسبب متسع الوقت والأجازات التي يبحث فيها متابعو السينما العالمية على الأفلام الجديدة، مع السعي المستمر لتحقيق أعلى الإيرادات، استطاعت بعض الأفلام حجز أولى المراتب تحقيقا للإيرادات، ولكن استطاعت بعض الأفلام الأخرى البقاء في قائمة الأفضل، ولذلك نرصد اليوم الـ 4 أفلام التي احتلت المراكز الأخيرة فى الإيرادات خلال صيف 2019:

أولا فيلم Ne Zhaالذى طرح يوم 29 أغسطس الماضى، وحقق إيرادات وصلت إلى 663 مليون دولار أمريكى.

فيلم Ne Zha من بطولة يانتينج لو، يوسف، مو هان، هاو تشن، تشي لو، جيامينج تشانج، وي يانج، ويدور حول استخلاص شخص يدعى Primus لـ حبة يوان مختلطة بها حبة من الروح وحبة من الشيطان، والتي من سير أحداث يتطلب من بطل فيلم الأنيمشن أن يختار ما بين أن يأخذ أي الجانبين.

ثانيا فيلم Pokemon Detective Pikachu، الذى طرح يوم 10 مايو الماضى، وحقق إيرادات وصلت إلى 432 مليون دولار أمريكى حول العالم.

فيلم Pokemon Detective Pikachu سيسرد تاريخ لعبة البوكيمون الشهيرة، ومن المقرر أن يقوم بالأداء الصوتى لشخصية المحقق "بيكاتشو" النجم العالمى ريان رينولدز، ويصاحبه فى دور البطولة الممثلة كاثرين نيوتين، وهو من إخراج روب ليترمان، وتأليف وكتابه نيكول وليترمان.

فيلم Pokemon Detective Pikachu إنتاج مشترك أمريكى ويابانى، بين شركتىLegendary Pictures وUniversal Pictures وWarner Bros. Pictures وToho، وهو مستوحى من اللعبة والمسلسل الكارتونى الشهير الذى يحمل نفس الاسم.



Pokemon Detective Pikachu

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ثالثا فيلم The Secret Life of Pets 2 الذى طرح يوم 7 يونيو الماضى، وحقق إيرادات 426 مليون دولار أمريكى حول العالم.

فيلم The Secret Life of Pets 2 باتون أوسوالت، اريك ستونستريت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا كارفى، ألبرت بروكس، هانيبال برس، بوبى موينيهان، كايلى هارت، نيك كرول، بيت هولمز، الفيلم من إخراج كريس رينو، ومن تأليف براين لينش.

وتدور أحداث فيلم 2 The Secret Life of Pets حول الحياة السرية للحيوانات المنزلية فى مبنى سكنى فى مانهاتن، عن "ماكس" كلب أليف تنقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يشترى مالكه كلبًا آخر اسمه ديوك، وتبدأ بينهما خلافات كثيرة لكنهما يضطران إلى وضع خلافاتهما جانبًا، عندما يكتشفان أن هناك أرنبًا يُدعى (سنو بول)، يبنى جيشًا من الحيوانات المنبوذة، من أجل الانتقام من كل الحيوانات التى تحظى بحياة سعيدة فى بيوت مريحة.

رابعا وأخيرا فيلم King of the Monsters: Godzillaالذى طرح يوم 31 مايو الماضى، وحقق إيرادات وصلت إلى 386 مليون دولار حول العالم.

وتدور قصة فيلم Godzilla: King of the Monsters حول الجهود البطولية التى تبذلها الوكالة الكريبتوزولوجيّة "مونارك"ـ حيث يواجه أعضاؤها مجموعة من الوحوش بأحجام كبيرة، بما فى ذلك جودزيلا القوى، التي تصطدم مع العديد من الأشخاص، الذين يكتشفون وجود المخلوقات الكبيرة الأسطورية، والتي تتنافس جميعها من أجل السيطرة، فى محاولة منهم للتخلص من الجنس البشرى.

الفيلم من بطولة برادلى ويتفورد، ميلى بوبى براون، وفيرا فارميجا، وسالى هوكينز، وكايل تشاندلر، وتشارلز دانس، وزيى تشانج، وتوماس ميدليتليتش، وأوشيه جاكسون جونيور، وكين واتانابى، ومن تأليف ماكس بورينشتاين، ومايكل دوجيرتى، وشيجيرو كاياما، وتاكيو موراتا، وزاك شيلدز، ومن إخراج مايكل دوجيرتى.