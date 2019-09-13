شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 لقطات من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجمان أحمد فهمى وهنا الزاهد بحفل زفافهما، مساء الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذى أستمر حتى فجر اليوم الخميس، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن، إضافة إلى أسرة العروسين وأقاربهما، وارتدت هنا فستانا بسيطا وأنيقا من تصميم المصمم سامو هجرس أما فهمى فارتدى بدلتين خلال الحفل.

شهد حفل الزفاف عدة لقطات منذ دخول العروسين للقاعة، فبمجرد دخول هنا الزاهد احتضنتها والدتها وبكيت كثيرا أثناء أغنية الفنان مدحت صالح "بنتى"، ولفتت هنا الزاهد أيضا الأنظار إليها بعد رقصها على الأغانى الشعبية وهى المرة الاولى التى يراها جمهورها ترقص بشكل مختلف.

أدى الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد رقصة رومانسية أختتمت بتقبيله لزوجته، كما حرص على الرقص مع والدته أثناء الحفل وسط تصفيق الحاضرين.

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طلب الفنان أحمد فهمى من صديقه الفنان أكرم حسنى الصعود على المسرح ليقوم الأخير بدوره بالنداء على مى عمر ولكنها كانت قد غاردت الحفل حيث كان يريدها مشاركتهما غناء أغنية "السأسأينا" التى غنوها فى مسلسل "وريح المدام" قبل عامين ليقوم أكرم وفهمى بغناء الأغنية مع رقص هنا وكريم فهمى وزوجته.

وجاء على قائمة الحضور، كريم عبد العزيز وزوجته، أحمد عز، محمد هنيدى، شريف منير، محمد إمام وزوجته، مصطفى شعبان، أكرم حسنى، شيكو، هشام ماجد، ماجد المصرى، ياسر جلال، أحمد آدم، يوسف الشريف وزوجته إنجى علاء، أشرف عبد الباقى، عمرو سعد، لبلبة، وفاء عامر، ريم البارودى، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، عمرو يوسف وزوجته الفنانة كنده علوش، المخرج عمرو عرفة، المخرج أحمد خالد موسى، مى عمر وزوجها المخرج محمد سامى، المخرج رامى إمام.

كما حضر أيضاً المنتج أحمد السبكى، المخرج كريم السبكى، روجينا، ريم مصطفى، الإعلامى عمرو الليثى، مصطفى خاطر، على ربيع، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، كريم عفيفى، وائل العونى، مصطفى بسيط، محمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسى، الإعلامى عمرو الليثى، محمد على رزق، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمى، مدير التصوير جلال الزكى، أحمد فتحى، محمد ثروت، حلا السعيد، المصور خالد فضة، أسماء جلال، خالد أنور.

هذا بالإضافة إلى الفنانة حلا شيحة، عمرو عبد الجليل، فتحى عبد الوهاب، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، سليمان عيد، المخرج والمنتج وائل عبد الله، محمد عطية، سامو زين، أحمد الشامى، المنتجتين رنا وندا السبكى، المؤلف فاروق هاشم والمؤلف مصطفى عمر، محمد جمعة، ويزو، أحمد رزق، المخرج معتز التونى، مجدى كامل وزوجته مها أحمد، جيلان علاء، عمر شرقى، ولاعب الكرة السابق خالد بيو، والعميد أحمد حسن، المطربة ساندى، حسام داغر.