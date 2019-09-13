شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يحيى حفلا غنائيا فى سوريا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني ملحم زين لإحياء حفل غنائى كبير فى سوريا ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق.

ومن المقرر إقامة الحفل غدا الجمعة 13 سبتمبر.

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ويقدم ملحم زين خلال الحفل عدد من أغانى ألبومه الجديد وهى "صفي قلبي"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"، وغيرها من أغانيه القديمة التى اشتهر بها.

يذكر أن ملحم زين طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولًا كبيرًا لدى جمهوره بلبنان.