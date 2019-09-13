شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يحيى حفلا غنائيا فى سوريا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني ملحم زين لإحياء حفل غنائى كبير فى سوريا ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق.
ومن المقرر إقامة الحفل غدا الجمعة 13 سبتمبر.
ويقدم ملحم زين خلال الحفل عدد من أغانى ألبومه الجديد وهى "صفي قلبي"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"، وغيرها من أغانيه القديمة التى اشتهر بها.
يذكر أن ملحم زين طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولًا كبيرًا لدى جمهوره بلبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين يحيى حفلا غنائيا فى سوريا.. غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.