"سيلفي" ويزو ووفاء عامر بصحبة نجلها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ويزو

نشرت الفنانة ويزو، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، استعرضت فيها إطلالتها من حفل زفاف أحمد فهمي، وهنا الزاهد.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجمبسوت "تايجر".

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

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ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بقطها "بسبوس".

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، صورة جديدة لها مع نجلها "عمر".

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدبة لها بإطلالة صفراء أنيقة.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة بصحبة صديقتها.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بإطلالة جذابة.