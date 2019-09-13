بالصور.. عرض وندوة صحفية لفيلم"الضيف" بسينما بلاك اند وايت

أقامت أكاديمية "بلاك أند وايت" لصناعة السينما والإعلام، برئاسة المخرج أحمد سامح، عرضًا للفيلم السينمائي "الضيف"، بقاعة السينما الخاصة بالأكاديمية، وذلك بحضور الناقد السينمائي رامي متولى ومجموعة من الصحفيين ومعدين البرنامج التليفزيونية وعدد من الجمهور العام.



كما نظمت الأكاديمية عقب إنتهاء الفيلم مباشرة، ندوة خاصة أدارها الناقد رامي متولى وفتح باب المناقشة والتساؤلات للصحفيين والمشاهدين من الجمهور العام.



ويأتى ذلك ضمن برنامج "عروض الأفلام"، الذى تنظمه أكاديمية " بلاك أند وايت"، لأفلام مختاره محليًا

وعالميًا، يوم الخميس من كل اسبوع، حيث يخصص الخميس الأول من كل شهر للفيلم العربي، والأسبوع الثانى للفيلم الأوروبي، بينما الأسبوع الثالث يخص الفيلم الأسيوي، والأسبوع الأخير من كل شهر للأفلام القصيرة، ويعقب كل فيلم ندوة خاصة مع أبطال العمل، وبحضور عدد من الصحفيين ومشاهدين من الجمهور العام.