قالت الفنانة أمينة خليل في تصريح خاص لـ "الوفد"، بانها أوشكت على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "صاحب المقام"، مع النجمة يسرا. يسرا. وتجسد "خليل" شخصية من أولياء الله في احداث العمل الذي يدور في إطار من التشويق والإثارة. إطار من التشويق والإثارة. ويذكر ان "صاحب المقام" من بطولة كلا من: يسرا و آسر ياسين وأمينة خليل وريهام عبد الغفور وبيومي فؤاد ونسرين أمين وآخرون، ومن تأليف الإعلامي إبراهيم عيسيى، وإخراج مندو العدل.

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كانت هذه تفاصيل خبر "أمينة خليل لـ"الوفد": "أوشكت على الانتهاء من تصوير "صاحب المقام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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