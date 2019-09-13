بعد ظهوره مع زوجته.. كريم فهمي ضمن الأكثر بحثًا في مصر

أظهر محرك البحث العالمي "جوجل" أن من أكثر الكلمات التي أهتم بها المصريين اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، "كريم فهمي"، وذلك بسبب ظهوره مع زوجته دانيا البناوي في حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي.

والذي أقيم في إحدى الفنادق القاهرة المطل على النيل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم كريم عبد العزيز، وأشرف عبد

حياته

ولد كريم فهمي في مدينة القاهرة درس طب الأسنان بجامعة القاهرة. وبدأ عالم الفن من خلال كتابة سيناريو فيلم أوضتين وصالة كما قام بتأليف فيلم بيبو وبشير وفيلم مستر آند مسز عويس وفيلم هاتولي راجل

Advertisements

الذي قام بالمشاركة في بطولته أيضًا.

أعماله الفنية

أما عن أعماله في السينما فقد شارك في أفلام ساعة رضا وقلب امه وعلي بابا وحسن وبقلظ وزنقة الستات وسكر مر وهاتولي راجل.

أما في التلفزيون فشارك في حكايات بنات وأمر واقع وريح المدام وحكايات بنات والحساب يجمع واختبار إجباري ورشيد عارف أسرار وحالة عشق وعرض خاص.

في مجال التأليف كتب حسن وبقلظ وزنقة ستات وهاتولي راجل ومستر آند مسز عويس وسك على أخواتك.