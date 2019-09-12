كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 11:55 مساءً - فاجأت الفنانة السورية أصالة متابعيها بنشر صورة غريبة لابنها الأكبر. وبدا فيها وهو يضع معجون الحلاقة على ذقنه. وأعربت الفنانة من خلال الصورة عن فخرها به وبأنه أصبح رجلاً. وتعليقاً كتبت: “مامنعرف ولادنا قديش كبروا إلا بالمواقف الكبيرة.ولودي مافي أحن من قلبه”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تفاجئ الجميع بصورة غريبة لابنها الأكبر.. ماذا فعل بوجهه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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