شاهدوا.. طلعت زكريا يحضر حفل زفاف هنا الزاهد رغم التعب وانفصاله عن والدتها

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 11:55 مساءً - حرص الفنان طلعت زكريا على حضور حفل زفاف هنا الزاهد وذلك رغم انفصاله عن والدتها منذ شهور بعد زواج استمر لأكثر من عشرة سنوات، وكانت هنا الزاهد تؤكد دائمًا أن طلعت زكريا بمثابة والدها الروحي وأول من ساندها في دخول مجال الفن.

وظهر طلعت زكريا وعلامات التعب والإرهاق واضحة على ملامح وجهه، وكان جالسًا طوال الوقت ولكن هنا حرصت على الذهاب له بالحفل وإلتقاط صور معه ومع ابنيه عمر وإيمي.



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