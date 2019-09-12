كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 11:55 مساءً - أشار تقرير نشره موقع “بوابة فيتو” إلى أن الفنان المصري أحمد فهمي استعان بشركة متخصصة بالحراس الأمنية من أجل تأمين الحماية لحفل زفافه الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.



وذكر التقرير أن الشركة أرسلت 15 من العاملين لديها لتولي مهمة منع أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة من الدخول إلى صالة الحفل.



ويشار إلى أن المواقع اشتعلت بنشر صور وفيديوهات التقطت خلال حفل الزفاف الذي أقيم في حضور أفراد عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين منهما وعدد من النجوم والصحافيين والإعلاميين. واحيى الحفل الفنان محمد حماقي والمطرب الشعبي محمود الليثي. وفاجأ الفنان أكرم حسني الحضور بتقديم أغنية ساخرة خاصة للعروسين. ومن خلالها وصف هنا الزاهد بـ”العروسة الباربي”.

وعن فهمي غنى: “حجزت قاعة آخر صياعة وفيه إشاعة إنك مفلس وجبت بدلة ودي حاجة نادرة شكلها متأجرة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر كيف منع أحمد فهمي الاشخاص غير المدعوين من حضور حفل زفافه.. شاهدوا بمن استعان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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