أصالة توجه في يوم ميلاد زوجها رسالة مليئة بالمشاعر

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 11:55 مساءً - توجهت الفنانة السورية أصالة برسالة تهنئة إلى زوجها المخرج طارق العريان لمناسبة يوم ميلاده.

ونشرت له صورة أرفقتها بالتعليق: “كل سنة وانت يا أطيب الناس بألف خير ويحفظك لعيلتك وللعالم العربي اللي بيفتخر فيك ياأطيب وأحلى وأحنالناس.كل سنة وأنت سالم وكل سنةوأنت ناجح وكل سنةأنت أجمل زوج وأطيب بابا. كل سنةوأنت بخير ومصدر محبةوخير وأمان لعيلتك ياروح القلب وشريك الحياة”.

وأطلقت بذلك موجة من التعليقات في أوساط المتابعين الذين تمنوا لها ولزوجها حياة سعيدة معاً.

كذلك نشرت الفنانة في وقت لاحق صورة لها وعلقت عليها: “المحبة في قلبي لاأسوار تحدّها ولا ظروف تقتلها ولاأحداث تُحبطها. وإلى آخر يوم بعمري سأُعطي وأُحب وأهتم لأن الحياة لاطعم لها دون ذلك. أُعطر بيتي بالاهتمام وأُشارك أهلي جميع التفاصيل ، ودائماً هناك حلو دائماً بالمحبة نمشي إلى الأمام”.

وتفاعل معها الكثير من معجبيها إذ حققت في أقل من ساعة واحدة بعد النشر أكثر من 9 آلاف إعجاب. وتذكر عدد منهم ردها على أحلام حيث سخرت من حظر الأخيرة لها بالقول إنها لم تتمكن من النوم منذ ذلك الحين.