شاهدوا بلقيس تظهر بإطلالة صادمة.. لماذا شبهت بالمومياء؟

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 11:55 مساءً - فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس متابعيها بالظهور بإطلالة صادمة. وجاء هذا بعدما نشرت على حسابها على “سناب شات” فيديو التقطته أثناء تطبيقها قناعاً للعناية بوجهها.

وظهرت في المقطع المصور وهي تغطي بشرتها بقناع ترطيب. ومازحت من خلاله متابعيها محاولة اخافتهم.

واشارت إلى أن القناع بعمل على ترطيب البشرة ووعدت الجميع بمعرفة سبب قيامها بتصوير بعض الفيديوهات مؤخراً بعد أيام قليلة.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعيها حيث حقق أكثر من 54 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.

واعتبر بعض الرواد أنها تقوم بذلك لكي ينسى الجميع تعليقها المثير للجدل على قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب. كما لفت آخرون إلى أنها تشبه المومياء فيما دافع غيرهم عنها.