16 فنانا يحيون احتفالات اليوم الوطني السعودي

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هشام لاشينالجمعة 2019/9/13 12:07 ص بتوقيت أبوظبي
رابح صقر من بين نجوم احتفالات اليوم الوطني السعودي
تبدأ الخميس 19 سبتمبر/أيلول، الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، التي يحييها 16 فنانا وفنانة، وهم: محمد عبده وعبادي الجوهر وحسين الجسمي ورابح صقر ووعد ونوال الكويتية وعايض وماجد المهندس وداليا مبارك وراشد الماجد وعبدالله الرويشد وبلقيس وخالد عبدالرحمن ونبيل شعيل وتركي وأصيل أبوبكر.
وتستمر الاحتفالات التي سيتم إطلاقها تحت شعار "همة حتى القمة" حتى الإثنين 23 من سبتمبر/أيلول، وتتميز بالتنوع الثقافي والفني، وتقام في مجموعة من المدن السعودية، وهي العاصمة الرياض وجدة والدمام وتبوك وحائل وجازان والقصيم والجوف.
ونشر الفنان رابح صقر ملصق حفلته بصحبة وعد، والمقررة 23 سبتمبر/أيلول بالصالة الخضراء بجدة، وهو نفس اليوم الذي سيشهد أيضاً حفلات عبادي الجوهر، وحسين الجسمي بالرياض ونوال الكويتية وعايض بالدمام.
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