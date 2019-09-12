فن ومشاهير

16 فنانا يحيون احتفالات اليوم الوطني السعودي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

هشام لاشين

الجمعة 2019/9/13 12:07 ص بتوقيت أبوظبي

رابح صقر من بين نجوم احتفالات اليوم الوطني السعودي

تبدأ الخميس 19 سبتمبر/أيلول، الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، التي يحييها 16 فنانا وفنانة، وهم: محمد عبده وعبادي الجوهر وحسين الجسمي ورابح صقر ووعد ونوال الكويتية وعايض وماجد المهندس وداليا مبارك وراشد الماجد وعبدالله الرويشد وبلقيس وخالد عبدالرحمن ونبيل شعيل وتركي وأصيل أبوبكر.

Advertisements

وتستمر الاحتفالات التي سيتم إطلاقها تحت شعار "همة حتى القمة" حتى الإثنين 23 من سبتمبر/أيلول، وتتميز بالتنوع الثقافي والفني، وتقام في مجموعة من المدن ، وهي العاصمة الرياض وجدة والدمام وتبوك وحائل وجازان والقصيم والجوف.

ونشر الفنان رابح صقر ملصق حفلته بصحبة وعد، والمقررة 23 سبتمبر/أيلول بالصالة الخضراء بجدة، وهو نفس اليوم الذي سيشهد أيضاً حفلات عبادي الجوهر، وحسين الجسمي بالرياض ونوال الكويتية وعايض بالدمام.

pic11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 16 فنانا يحيون احتفالات اليوم الوطني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا