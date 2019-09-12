محمد وزيري يكشف التحضيرات لفيلم هيفاء وهبي







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نشر مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي محمد وزيري عبر حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة من كواليس التحضير للفيلم الأول من إنتاجه بعنوانسينما "عقد الخواجة" الذي وصفه بـ"المولود الأول".

وظهرت هيفاء إلى جانبه بين أبطال العمل أحمد الفيشاوي وأحمد داوود والمخرج محمد حماقي. فيما علّق كاتباً: "أبطالي، مولودي الأول، فيلم عقد الخواجة".

كما نشر صورة أخرى تجمعه بـ"وهبي" ومؤلفي الفيلم وكتب معلقاً: "الرجالة الجامدة اوي تسلم ايديكوا مؤلفين الفيلم (امين جمال - محمد ابو السعد) ناقص شريف يسري المره الجاية #عقد_الخواجة". وختم مشيراً إلى أنه تسلم النسخة النهائية من السيناريو مؤكداً قرب انطلاقة التصوير. Advertisements

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