شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إنتاج فيلم الحركة Face Off لـ جون ترافولتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة "Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety ".

واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.

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face off

ولم تعلن الشركة المنتجة عن أي من أسماء الممثلين المشاركين في العمل بعد.

وكان قد أخرج جون الفيلم الأصلي من سيناريو مايك ويرب ومايكل كوليري.

ولعب ترافولتا دور عميل مكتب التحقيقات الفدرالي شون آرتشر أما عن نيكولاس كيج فقد لعب دور الإرهابي كاستور تروي، وقد تبادل كل منهما جسد الآخر عن طريق الجراحة في قصة معقدة أثارها اغتيال تروى نجل آرتشر.