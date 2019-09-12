شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغانى بتوقيع الملحن بلال سرور فى ألبوم هشام عباس الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن بلال سرور فى ألبوم المطرب هشام عباس الجديد الذى يحمل إسم "عامل ضجة" والمقرر طرحه خلال الشهر المقبل، فى 3 أغانى وهى "الفترة اللى فاتت" و"حياة مبتتفهمش" و"اهربى".
وقال بلال إنه يراهن على هذه الأغانى، حيث يقدم هشام عباس من خلالها بشكل مختلف، معربا عن أمنياته فى أن تنال إعجاب الجمهور.
وشارك بلال سرور مؤخرا فى تلحين أغنية "لما تقوم ياعوم"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق2" الذى يعرض حاليا فى السينمات وقامت بغنائها أصالة ومصطفى حجاج وهي من كلمات مصطفى حسن، وتوزيع جلال حمداوي.
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