زينة تغني لابنيها.. وأنغام تعيد نشر الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة زينة عبر خاصية "الاستوري"، بحسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو لها ظهرت من خلاله وهي تغني لابنيها أغنية "ياريتك فاهمني"، للفنانة أنغام. وعلقت "زينة"، على الفيديو موجهة حديثها إلى أنغام: "أسفة يا حبيبتي على صوتي، بس أنا بحبك أوي". وبدورها أعادت أنغام نشر "الاستوري"، عبر حسابهات بـ"انستجرام"، دون تعليق. أغنية "ياريتك فاهمني"، من ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وتم طرحها في عيد الحب الماضي، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع مادي.

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