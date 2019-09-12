ساندي علي تشارك جمهورها بصور تجمعها برانيا يوسف ولقاء الخميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة التونسية ساندي علي، متابعيها بصور لها برفقة الفنانة لقاء الخميسي والفنانة رانيا يوسف.
وظهرن في أحد الأماكن العامة، وتألقت كل منهن بإطلالة مختلفة، ولاقت الصور إعجاب الجمهور، وعلقت ساندي "أفضل صديقاتي".
يُذكر أن ساندي شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرملك"، والذي عُرض على إحدى القنوات الفضائية العربية، وشارك في بطولته جمال سليمان، درة، أحمد فهمي، سلافة معمار، باسم ياخور، قيس شيخ نجيب، محمد علاء، باسل الزارو، تأليف سليمان عبدالعزيز، إخراج تامر إسحاق.
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