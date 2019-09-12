أول تعليق لهنا الزاهد بعد زفافها.. والنجوم يهئنونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في أول تعليق لها، عقب حفل زفافها الذي أقيم أمس الأربعاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومحبيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة من الحفل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي.

وعلقت "هنا"، مؤكدة أن ليلة زفافها كانت مثل الحلم، وحرصت على توجيه الشكر للفريق الذي قام بالعناية بإطلالتها، من تصوير لفساتين الزفاف للمكياج وكل التفاصيل المتعلقة بظهورها.

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وتفاعل العديد من جمهورها مع الصور، فضلًا عن تفاعل المشاهير ، لعل أبرزهم نجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر، والذي قال لها في تعليق: "صباحية مباركة"، وانضم له كل من الفنان إسلام جمال، والمذيعة أسما شريف منير، وإيمي طلعت زكريا، الذي حرصوا على تهنئتها.

واحتفلت هنا الزاهد بحفل زفافها، مساء أمس الأربعاء، على الفنان أحمد فهمي، بعد عام من خطبتهما.