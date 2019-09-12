تراند اليوم : شاهد.. إسرائيل تحتفل بمطرب عربي شهير على طريقتها الخاصة...

نشر المتحدث باسم جيش الدفاع “الإسرائيلي” أفيخاي أدرعي، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خاصة بالفنان العراقي الكبير “القيصر” كاظم الساهر بمناسبة عيد الاحتفال بذكرى ميلاده.

وكتب أدرعي على الصفحة الرسمية قائلا: ” في عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر أتمنّى أن تكون سنة حبّ وحياة وسلام. وأهديكم رائعة “قولي أُحبّك” لعل معاني المحبة تصل جميع البلدان، وتتوقّف إيران، مصدر الشر في الشرق الأوسط، عن بثّ إرهابها في المنطقة. وحتى ذلك الحين – كل عام وأنت بخير”.



ويوافق اليوم ذكري ميلاد الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، وفضل المتحدث الرسمي لجيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن يحتفل بالقيصر بطريقته الخاصة، بنشر فيديو لجنود وهم يعزفون رائعة الساهر “قولي أحبك”.

