بالفيديو: أخيراً أصالة ترد على أحلام… كيف سخرت من الـ بلوك؟

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مقتطعاً من حلقة الفنانة اصالة من برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يعرض على شاشة CBC.

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها ترغب في التعليق على أمر حدث في الايام الأخيرة واستفزها. وذكرت أنها تمالكت نفسها ولم ترد حتى الآن وأنها تغيرت ولم تعد كما كانت من قبل.

وأضافت أنها كانت ترد الصاع صاعين، مشيرة إلى أنها لم تعد تفعل ذلك وأنها لذلك لم ترد على “ست” واجهت معها بعض الخلافات.

وعن اسم هذه السيدة قالت إنه يبدأ بنفس حرف اسمها الأول، مشيرة إلى أنها لم ترد على أخطائها.

وتعليقاً على حظر أحلام لها سخرت من ذلك بالقول إنها لم تتمكن من النوم ليلاً بسبب ذلك وإن علامات التعب باتت تظهر على وجهها.

وكشفت أن بعض محبيها أبلغوها بأمر الـ”بلوك” وأنها لم ترد بالمثل واصفة الفنانة الإماراتية بالعصبية و”المتضايقة” وتابعت: “يمكن عندا حق”.

ولفتت إلى أن كل الأشخاص يخطئون وأنها تخطئ أيضاً مع الإشارة إلى صفة التسرع والردود العفوية لديها.