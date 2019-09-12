بالصورة.. نانسي عجرم علي أحد شواطئ بيروت .. ومعجب :"العشق"

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها علي أحد شواطئ بيروت وذلك عبر حسابها بموقع "انستجرام". وعلقت "عجرم" علي الصورة قائلة:" ارسال لكم صندوك صفير من اشاعه الشمس, وعلق احد المتابعين بتعليق "العشق". لكم صندوك صفير من اشاعه الشمس, وعلق احد المتابعين بتعليق "العشق". ويشار ان اخر اعمال نانسي عجرم أغنية "الحب زي الوتر" والذي حقق 10 ملايين مشاهد بموقع اليويتوب. عجرم أغنية "الحب زي الوتر" والذي حقق 10 ملايين مشاهد بموقع اليويتوب.

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