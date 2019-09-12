شاهد.. أيمن بهجت قمر برفقة زوجته

نشر الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر صورة له مع زوجته وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير الانستجرام. وظهر "قمر" في الصورة مع زوجته في إحدى المناسبات العائلية. Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر أغنية "بحبه" مع الهضبة عمرو دياب من ألبومه الجديد "انا غير". الهضبة عمرو دياب من ألبومه الجديد "انا غير".

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