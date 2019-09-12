شاهد.. ماجدة الرومي تنعي سيمون أسمر

نعت النجمة الكبيرة ماجدة الرومي الراحل سيمون أسمر وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات العالمي اليويتوب.
حيث كتبت "رومي" قائلة :" رَحِم الله من كان لفَنِّ الزمن الجميل عَميداً وطريقاً مُعَبَّداً للنجاح... ومن كانت عينه الثاقبة ترسم المستقبل بالرؤية والنور.وكأنَّنا برحيله نطوي، كما مع كل مَن رحل من كبارنا، زمن ذاك الفرح اللبنانيّ الوديع وراحة البال... زمن ذاك الخير المبارك والطُمأنينة، يوم لبنان عيد، والليالي اللبنانيّة السعيدة عامرة بأهلها، أهلها وقد خُلقوا ليحتفلوا بالحياة التي تُسلب منهم كل يومٍ عَنوةً... ... غداً عندما يطوي لبنان زمن العواصف، ويُترك شعبه لحاله، ويحلو السهر، يومذاك، كم ستفتقد ليالي سهر الناس، مَن كان لأحلى ليالي سهر الناس عنواناً ولمن غدا اليوم جزءاً لا يتجزَّأ من تاريخ لبنان العِز، المخرج الكبير الاستاذ المبدع سيمون أسمر... ماجدة الرومي ١٢-٩-٢٠١٩.
ويذكر ان توفي المخرج الكبير سيمون أسمر توفي مساء أمس الاربعاء.
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