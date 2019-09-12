طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس برومو أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "تعالي تشوف" وذلك عبر قناتها علي موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب. وظهرت "بلقيس" في البرومو الدعائي وهي ترتد زيا مغربيا ومن المقرر طرح الكليب خلال الايام القليلة Advertisements المقبلة. المقبلة. ويشار إلى أن آخر أعمال بلقيس أغنية "شوف لي حل" من كلمات الشاعر محمد الجبوري وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي ميثم علاء الدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بلقيس تطرح برومو كليب "تعالي تشوف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.