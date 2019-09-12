ياسمين الخطيب تُمنعُ من الظهور إعلاميًا لهذا السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت نقابة الإعلاميين في مصر، الخميس، منع الإعلامية ياسمين الخطيب من الظهور في وسائل الإعلام ووقف برنامجها "شارع النهار"، الذي يعرض على قناة النهار المصرية.

وبحسب بيان صادر عن نقابة الإعلاميين في مصر، فإن النقابة أصدرت قرارًا بوقف حلقات ياسمين الخطيب من برنامج "شارع النهار".

وأوضح البيان، أن النقابة أخطرت قناة "النهار" بحظر ظهور ياسمين الخطيب ومنعها تصوير أيّ حلقات جديدة من برنامجها.

وجاء قرار النقابة على خلفية عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل الظهور في وسائل الإعلام، وتقديمها برامج رسمية، وفقًا لبيان نقابة الإعلاميين في مصر.

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وتقدّمت ياسمين الخطيب بالفعل للنقابة من حوالي أسبوع بالمستندات اللازمة، من أجل الحصول على تصريح ظهورها على الشاشة، إلا أنّ النقابة أوقفت برنامجها اليوم.

وكانت الإعلامية أعلنت انضمامها لبرنامج "شارع النهار" وفي شهر أبريل الماضي، موضّحة وقتها أنّ البرنامج لن يكون مقتصرًا على الاهتمام بمظهر النساء الخارجيّ، بل سيكون معنيًّا بكلّ ما يخصّ المرأة العربية، من مشكلات اجتماعية وموضة وتجميل ومطبخ، وغيرها الكثير ممّا يهمّ النساء بشكل خاصّ والأسرة بشكل عام.

وانضمّت "الخطيب" لبرنامج "شارع النهار" بعد انفصالها عن برنامج "آخر النهار"، والذي انضمّت إليه في أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تقديمها فقرة أسبوعية مع الإعلاميّ تامر أمين.