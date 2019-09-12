شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تغنى "يا ريتك فاهمنى" لابنيها.. وهكذا تصرفت أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت النجمة زينة موهبتها فى الغناء أثناء قيادتها سيارتها، حيث نشرت فيديو وهى تردد أغنية "يا ريتك فاهمنى" لمطربتها المفضلة أنغام ولكن مع توجيه كلام الأغنية إلى توأمها زين الدين وعز الدين.

وضعت زينة الفيديو على ستورى انستجرام الخاص بها مع مداعبة أنغام بتعليق "آسفة من صوتى ولكن أحب الأغنية بالفعل"، لتقوم أنغام بدورها باعادة نشر فيديو غناء زينة على ستورى حسابها بانستجرام. وفى سياق متصل تنتظر زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى به للعمل مع النجم تامر حسنى بعد غياب طويل، والفيلم مرشح للعرض بداية شهر أكتوبر المقبل ويشارك فى بطولته خالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تغنى "يا ريتك فاهمنى" لابنيها.. وهكذا تصرفت أنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.