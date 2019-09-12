شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مسلسلات عالمية تنتهى الموسم الحالى بدون أجزاء جديدة ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الأجنبية على مدار السنوات الماضية، منها من نال نسب مشاهدة مرتفعة وحقق نجاحا كبيرا، وبالتالي قامت الشبكات والشركات المنتجة له بتجديده لعدة مواسم أخرى.

ولكن وبالرغم من ذلك توجد بعض المسلسلات التي طرحت لأكثر من موسم، ولكنها ستنتهى مع الموسم التليفزيونى الجارى 20- 2019، وفي ما يلي قائمة بالعروض التلفزيونية التي تم بثها أو يتوقع بثها من سبتمبر 2019 إلى أغسطس 2020 ولكنها لن تعود فى مواسم جديدة.

مسلسل The 100 الذى يعرض على شبكة The CW، حيث كشف مؤلف المسلسل جاسون روتنبرج أن سلسلة الخيال العلمي ستنتهي بسبعة مواسم و 100 حلقة.

مسلسل The Affair الذى يعرض على شبكة Showtime، حيث أعلنت الشبكة أن سلسلة الدراما النفسية ستنتهي مع الموسم الخامس.

مسلسل Arrow الذى يعرض على شبكة The CW، والتي أعلنت أن سلسلة الأبطال الخارقين تنتهي مع الموسم الثامن الذى سيتكون من 10 حلقات.

مسلسل Ballers الذى يعرض على HBO، حيث كانت قد كشفت الشبكة أن المسلسل سينتهى بعد 47 حلقة.

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جددت شبكة NBC مسلسل الدراما Blindspot للموسم الخامس والأخير.

مسلسل Born This Way الذى يعرض عبر شبكة A&E، ويدور حول حياة البالغين الذين يعانون من متلازمة داون.

مسلسل Corporate الذى يعرض على شبكة Comedy Central، تم تجديده للموسم الثالث والأخير.

أعلنت شبكة CBS عن تجديد مسلسل Criminal Minds للموسم الـ 15 والأخير.

مسلسل Dark الذى عرض على شبكة نيتفلكس انتهى بعد الموسم الثالث الذى طرح بالفعل.