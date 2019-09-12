ريهام سعيد تتقدم ببلاغ ضد سما المصري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، تتهمها فيه بالسب والقذف.

محامي ريهام سعيد قال في بلاغه: “إنه في شهر أغسطس صورت سما المصري فيديو تحدثت فيه عن ريهام سعيد وحلقتها عن مرضى السمنة”.

وأضاف أن سما المصري وجهت عبارات تحمل سبا وقذفا وانتهاكا للحياة الخاصة لموكلته ريهام سعيد، لافتا إلى أن سما المصري نشرت الفيديو عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وقناتها في موقع “يوتيوب” بهدف الترويج وزيادة نسب المشاهدات لزيارة الربح المادي.

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محامي الإعلامية المصرية طالب بسرعة التحقيق في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت ريهام سعيد، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأربعاء 28 أغسطس، قرار بحظر ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام.

ومن جانبها، أعلنت ريهام سعيد قرارها باعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيا، حيث قالت: “أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني عن سوء فهم لأني لم أقصد إني أهين أي حد، ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل في الإعلام تاني ولا التمثيل تاني، لأن أخطر حاجة الضغط، وأنا بقالي ١٦ سنة مضغوطة”.