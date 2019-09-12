نحافة طلعت زكريا تقلق جمهوره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري طلعت زكريا، في حفل زفاف الفنانة الشابة هنا الزاهد، على الفنان أحمد فهمي، والذي أقيم مساء الأربعاء وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

طلعت زكريا ظهر خلال الحفل بنحافة زائدة والتقطت له العديد من الصور وهو جالس في مكانه الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول وضعه الصحي وهل يعاني من أي أمراض.

وكان من اللافت خلال الحفل هو رقص ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا معه وهو جالس خلال حفل الزفاف وعدم وجود أي رد فعل منه معها على عكس طبيعته الكوميدية.

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الفنان طلعت زكريا، هو الزوج السابق لوالدة هنا الزاهد، والتي انفصل عنها منذ شهور قليلة وذلك بعد زواج دام لأكثر من عشر سنوات.

هنا الزاهد، ترتبط طلعت زكريا، بعلاقة وطيدة ودائما تصفه خلال حواراتها الصحفية بالأب الروحي لها، كما أنه من أكثر المشجعين لها خلال مشوارها الفني.

وعلى الرغم من انفصال طلعت زكريا، عن والدة هنا الزاهد، إلا أن ابنته إيمي وشقيقها ظهرت عليهما علامات الفرح الكبير في حفل زفاف هنا ووصفتها إيمي بالفرحة الكبيرة بعد أن أهدتها منديل عقد القران مطبوع عليه اسمها واسم أحمد فهمي.