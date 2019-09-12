أكرم حسني يفاجئ أحمد فهمي وهنا الزاهد في زفافهما بأغنية خاصة من تأليفه

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ الفنان المصري أكرم حسني صديقه الفنان أحمد فهمي وعروسه الفنانة هنا الزاهد في حفل زفافهما بهدية مختلفة ومميزة.
أكرم أهدى فهمي وهنا أغنية خاصة لهما من تأليفه على أنغام أغنية “السأسأينا” التي قدمها مع فهمي في مسلسلهما “ريح المدام” الذي عرض في رمضان 2017.
وتقول كلمات الأغنية: “على قد فهمي يا أحمد يا فهمي إن النهاردة يوم زفافك، شطبت فيلا وأدينا شوفنا تاتو في كتافك، حجزت قاعة آخر صياعة وفي إشاعة إنك مفلس، وجبت بدلة ودي حاجة نادرة شكلك مأجر مش عايز أغلس، مش جاي أجامل أنا جاي شاهد خد بنت زاهد وإياك تغلس، دي عروسة باربي وخدودها بمبي والشعر كيرلي وأوزعة سنة...”.
أغنية أكرم حسني أثارت ضحكات فهمي وهنا، وعبر عن سعادتهما الشديدة بهذه المفاجأة المميزة، وبعد انتهاء الأغنية قام فهمي باحتضان أكرم حسني تعبيرا عن شكره له.
وكان حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد قد أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء الأربعاء 11 سبتمبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
الحفل شهد حضور كل من أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، أشرف عبدالباقى، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، وشيكو، ومحمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسى، الإعلامى عمرو الليثى، محمد على رزق، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.
وحضر أيضا الفنان سمير غانم، والإعلامي رامى رضوان وحرمه الفنانة دنيا سمير غانم، وياسر جلال، ونادر أبو الليف، والفنان صلاح عبدالله، والاعلامية ريهام سعيد، وعمرو عبد العزيز، والفنانة إسعاد يونس، وماجد المصري، ومحمد رجب.
كما حضر المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أحمد خالد موسي، محمد علي رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، وغيرهم.
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