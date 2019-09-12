ويزو تظهر بلوك جديد مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت بطلة “مسرح مصر”، الفنانة المصرية دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”، على حضور حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء الأربعاء 11 سبتمبر.

الفنانة المصرية حضرت الحفل برفقة زوجها شريف حسني، وقد أطلت في الحفل بلوك جديد، حيث ظهرت بشعر أشقر كيرلي، منحها إطلالة مختلفة، وأطلت بملابس سوداء أنيقة مع مجوهرات رقيقة.

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم: أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، أشرف عبدالباقى، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، وشيكو، ومحمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسى، الإعلامى عمرو الليثى، محمد على رزق، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.

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وحضر أيضا الفنان سمير غانم، والإعلامي رامى رضوان وحرمه الفنانة دنيا سمير غانم، وياسر جلال، ونادر أبو الليف، والفنان صلاح عبدالله، والاعلامية ريهام سعيد، وعمرو عبد العزيز، والفنانة إسعاد يونس، وماجد المصري، ومحمد رجب.

كما حضر المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أحمد خالد موسي، محمد علي رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، وغيرهم.

ودعا العروسان عددا كبيرا من أصدقائهما فى الوسط الفنى من فنانين ومخرجين ومؤلفين ومنتجين لمشاركتهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مع وجود تنظيم كبير فى الدخول للحفل.