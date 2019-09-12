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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
في أول ظهور لها في مناسبة فنية بعد إعلانها اعتزال العمل الإعلامي والفني، حضرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء الأربعاء 11 سبتمبر.
ريهام حضرت الحفل برفقة زوجها، وقد تألقت بفستان أسود طويل مكشوف الذراعين، مع حذا وحقيبة بنفس اللون، زتزينت بمكياج قوي، وتركت شعرها منسدلا بعد أن كانت غيرت لونه مؤخرا إلى اللون البني.
وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد قررت مؤخرا التغلب على الأزمة التي تعرضت لها بسبب تصريحاتها ضد مرضى السمنة، والتي دفعتها لاعتزال العمل الإعلامي، بالحصول على لوك جديد.
الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه خلال تواجدها عند مصفف الشعر الخاص بها.
ريهام غيرت لون شعرها من الأصفر إلى البني الفاتح، وظهرت في المقطع وهي في شدة السعادة، وعلقت قائلة: ” كن سعيدا. أنت تعيش مرة واحدة فقط”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لريهام سعيد مع زوجها بعد أزمة اعتزالها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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