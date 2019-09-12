ستيفاني صليبا تتحدث عن "الهيبة".. وهذا ما قالته عن إحضار عريس بعيد ميلادها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، أن هذا العام يعد من أفضل الأعوام التي مرت على مسيرتها الفنية، لافتًة إلى أنها استطاعت في وقت قصير أن تكسب ثقة الجميع.

وتحدثت ستيفاني صليبا، في تصريحات صحفية عن ترشيحها لمسلسل "الهيبة"، قبل أن يتفاجأ الجمهور بظهورها في مسلسل "دقيقة صمت"، قائلًة إن المسلسل سواء عُرض عليها أم لا فهي في النهاية لم تشارك فيه، لافتة إلى أن النص لم يكن بحوزتها ولم تقرأه أو تتحدث مع الشركة المنتجة أو بطل المسلسل وفي النهاية المشروع ليس لها.

واستطردت الفنانة اللبنانية بأنها لا تحب التطرق للحديث عن عمل لا زال قيد التحضيرات قبل أن يتحدد مصيره، مشيرًة إلى أن الفنانين يتلقون الكثير من العروض وقد يقبلونها أو يذهبون عنها، لافتة إلى أنها تتحفظ في تعليقها على المسلسل حتى لا يُفهم حديثها بشكل خاطئ من زميلاتها؛ لأنها إنسانة مسالمة.

وأوضحت "صليبا"، أنها لن تتردد في قبول المشاركة في مسلسل "الهيبة"، في أي من أجزاء القادمة حتى لو وصل إلى الجزء العاشر، مردفًة: "أنا من نوع الفنانين الذين يحبون مسلسلات الأجزاء، ولكن النص هو الذي يحكم الاختيار، فلو كان الجزء العاشر من الهيبة مثلًا نصه جيد فلن أتردد في القبول".

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وعن عدم حضور الفنانة نادين نجيم، مناسبة عيد ميلادها قالت إنها عزمتها ولكنها كان لديها ارتباط عمل ولم تتمكن من الحضور، وعندما سُئلت عن إحضار "عريس" لها في عيد ميلادها على سبيل الهدية، فردت قائلًة: "ما حدا بيسترجي أنا مرتبطة وأعيش قصة حب وعريسي يغار علي"، رافضًة الإفصاح عن موعد زواجها؛ لأنها لا تود التطرق لتفاصيل أكثر في حياتها الخاصة.

وأفرجت الفنانة اللبنانية عن بعض تفاصيل تحضيراتها الفنية المقبلة فقالت إنها ستشكل ثنائية مع الفنان السوري معتصم النهّار من خلال مسلسل سيُعرض في رمضان المقبل وتنتجه شركة "صباح إخوان" لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصبّاح، مؤكدًة أنها لا تعلم تفاصيل عن انضمام سلوم حداد وصباح جزائري لأسرة المسلسل.

وأعربت عن سعادتها بثنائيتها مع معتصم النهار، متمنيًة أن تكون ناجحة ويتقبلها الجمهور واصفًة "النهار" بأنه ممثل محترف ومحترم، منوهًة أنها لا تنظر للثنائية من جهة أن ينسى الجمهور قصة الحب التي عاشها الفنان السوري مع مواطنتها نادين نجيم في مسلسل "خمسة ونص"، لأن هذا ليس هدفها، كما أن لكل ثنائية نكهتها لانها لا تعمل لكي نلغي ثنائيات ناجحة بل نصنع ثنائية جديدة تتخطى نجاح سابقتها.