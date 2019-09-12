هاني رمزي: تشابه اسم فيلمي مع أغنية عمرو دياب "صدفة".. وأرفض تصرف عبير صبري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق الفنان المصري هاني رمزي على تشابه اسم فيلمه "نوم الثلاثاء" مع أغنية عمر دياب "يوم ثلاث" واختيارهما لهذا اليوم تحديدًا، موضحًا أن الأمر صدفة بحتة وإن كان "ثلاثاء" عمرو دياب "وش السعد عليه" رغم أنه يوم غير لطيف.

وفيما يتعلق برد الفنانين على هجوم متابعيهما خاصة بعد واقعة الفنانة عبير صبري، أضاف رمزي في لقاء خاص مع "فوشيا" أن الفنان يجب أن يكون أكبر من ذلك، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يرد على هجوم متابعيه عليه بمواقع التواصل لأنه اعتاد على هذا الأمر وهو جزء من حياة الفنان رغم أنه مقصر كثيرًا مع متابعيه.

وكشف الفنان المصري هاني رمزي موقفه من برامج المقالب هذا العام وحقيقة تقديمه مسلسلًا في رمضان المقبل وعودته للسينما.

وكانت الفنانة المصرية عبير صبري فقدت صوابها ووجهت شتائم وتوبيخ لجمهورها المتابع لها عبر حسابها على إنستغرام بسبب أحد التعليقات.