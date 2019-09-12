نوال الزغبي تنعى المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر

قدّمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي واجب العزاء في المخرج اللبناني سيمون أسمر الذي وافته المنية قبل ساعات.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "الرحمة لروح المخرج الكبير #سيمون_أسمر.. كان علامة فارقة بعالم التليفزيون والإعلام وصناعة الفن.. تعازيّ لعائلته ولكل محبيه".

يذكر أن أسمر يعاني أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستاتا ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى، وهو سبق قبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية.

سيمون أسمر هو مخرج لبناني وصاحب استوديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان.

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