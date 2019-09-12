نانسي عجرم تشيد بأداء الطفلة الهندية لأغنيتها









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أوضحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في ردها حول السؤال عن تخفيض شبكة MBC لأجور أعضاء لجنة التحكيم في برامج المواهب The Voice Kids، أن التفاوض لم يتم معها بل مع مدير أعمالها، مؤكدة أنها تحب الأطفال كثيراً، ولا ترفض أي عمل يتعلق بهم .

وذلك في حديثها لمجلة "لها" حيث أكدت على علاقتها المميزة بزميليها الجديدين في البرنامج عاصي الحلاني ومحمد حماقي، مشيرة إلى أن عاصي لطيف وأجوائه جميلة وحماقي محب جداً للأطفال.

وكان حساب برنامج Trending على "إنستغرام" قد أعاد نشر جزء من لقاء أجري معها، وعرض خلاله عليها فيديو لطفلة هندية وهي تؤدي أغنيتها "يا طبطب". حيث عبّرت عن دهشتها بأداء الطفلة مؤكدة أنها ستستدير لصوتها أنها شاركت في برنامج المواهب The Voice Kids.

