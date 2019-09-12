شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن خططه بعد "مسرح مصر" فى ندوة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم أشرف عبد الباقى، مقر جريدة ”الخليج 365”، إذ أُقيمت ندوة للحديث عن مشاريعه المقبلة بعد الانتهاء من الموسم السابع لمسرح مصر، وهل يمكن أن يجتمع مجددا مع فرقته بعمل جديد بعد أن أصبحوا نجومًا، كما أجاب عن أسئلة القراء عبر خاصية "اللايف" التابعة للصفحة الرسمية للجريدة.

واطلع الفنان أشرف عبد الباقى على إنتاج الأخبار داخل صالة التحرير، كما زار استوديو ”الخليج 365” الخاص بإنتاج المواد المرئية، وكان فى استقباله الصحفى عمرو صحصاح، رئيس قسم الفن باليوم السابع، ورئيس تحرير عين المشاهير، وعدد من قيادات صالة التحرير، وصحفيو قسم الفن بالجريدة.

يذكر أن النجم أشرف عبدالباقي يقوم حاليا بعرض موسمه السابع والأخير من "مسرح مصر"، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، فيما تستمر عروض "مسرحية كلها غلط .. جريما في المعادي" على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة والذى يقوم عبدالباقى بإخراجها وإنتاجها.

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