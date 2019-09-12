شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Last Christmas، بوستر جديد خاص بالفيلم التى تقوم ببطولته الممثلة العالمية إيمليا كلارك، والذى من المقرر عرضه يوم 15 نوفمبر المقبل فى دور العرض العالمية.



Last Christmas

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أحداث الفيلم تدور حول اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" والتى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.