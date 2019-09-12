شكرا لقرائتكم خبر عن مايا نصرى تتبنى طفلة فى منزلها .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مايا نصرى من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد فيلم "ريما" التى تشارك فى بطولته مع مجموعة من الممثلين، منهم فراس سعيد والكوميديان محمد ثروت وإيهاب فهمى.

وتجسد "مايا" ضمن أحداث العمل شخصية سيدة أعمال تدخل فى صراعات عديدة وتتبنى طفلة تدعى "ريما" فى منزلها لعدم قدرتها على الإنجاب والتى تجسدها الطفلة ريم عبدالقادر، التى شاركت فى مسلسل "قمر هادى" فى موسم رمضان الماضى مع الفنان هانى سلامة ومن المقرر طرح الفيلم فى السينمات بمجرد الانتهاء من تصويره.

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فيلم "ريما" من بطولة مايا نصرى ومحمد ثروت والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، أية سليم، منى جمال، بالإضافة الى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، احمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.





وكان آخر أعمال مايا نصرى فى السينما فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، الذى يقوم بدوره الفنان هانى رمزى، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ويشارك فى البطولة حسن حسنى، وبيومى فؤاد، ومصطفى أبو سريع، وإخراج إيهاب لمعى، وعاد به هانى إلى السينما بعد آخر أفلامه "نوم التلات" الذى شاركته بطولته إيمان العاصى وحسن حسنى وأحمد جمال سعيد، تأليف فادى أبو السعود، وإخراج إيهاب لمعى.



