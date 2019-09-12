فيلم حملة People to People يحصد المرتبة الأولي لأحسن فيلم ترويجي في الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الفيلم الترويجي لحملة People to People التى أطلقتها وزارة السياحة المرتبة الأولي لأحسن فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط من منظمه السياحة العالمية. وأعلن هذا خلال الحفلة الختامية للجمعية العامة رقم ٢٣ التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى مدينة سانت بطرس بورج بروسيا. Advertisements وأطلقت وزارة السياحة الشهر الماضى حملة People to People في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

الفيلم الترويجي لحملة People to People

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