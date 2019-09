شكرا لقرائتكم خبر عن كلو كارديشيان تكشف تفاصيل جديدة عن عيد ميلاد ابنتها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كارديشيان مؤخرا في العرض الأول لبرنامج تليفزيون الواقع الشهير "Keeping Up with the Kardashians " بموسمه السابع عشر أن تريستان طومسون والد ابنتها الوحيدة " ترو " حاولت تقبيلها في حفل عيد ميلاد ابنتهما الأول، وهو ما جعلها تشعر بالقلق والضيق خاصة أنها لم تكن تريد أن يكون طومسون متواجدا بالاحتفال.

كما أعلنت كلو كاردشيان البالغة من العمر ( 35 عام ) أنها "single" من جديد .

وظهرت أمس النجمة الشهيرة خلال توجهها لتناول وجبه الغذاء بأحد المطاعم الفاخرة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.