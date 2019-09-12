نجل شقيق بليغ حمدي لـ"الخليج 365": حياته ملحمية ولا أمانع تقديمها بعمل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال تامر، نجل شقيق الموسيقار بليغ حمدي والذي تحل اليوم 12 سبتمبر ذكرى رحيله، إنه لا يمانع في تقديم قصة حياة عمه في عمل فني، ولكنه يرى أن الأمر متشعب؛ فالنص سيقترب بالتأكيد من آخرين مثل الفنانة وردة والفنان عبدالحليم حافظ وغيرهم، وهم لهم ورثة لابد من الحصول على موافقتهم.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ياريت هو يستاهل، حياته ملحمية تشبه الأبطال الإغريقيين، فيها منعطفات كتيرة"، لافتًا لوجود مشروع كان يعمل عليه المخرج مجدي أحمد علي تحت عنوان "مداح القمر"، ورُشح لتجسيد شخصية بليغ أكثر من ممثل، منهم الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم والفنان هاني سلامة، لكن الموضوع توقف.

وعن الفنان الذي يرى أنه أنسب شخص يجسد سيرة بليغ، ويقترب من شكله وهيئته الجسمانية، أجاب "مش مذاكر أسماء فنانين، لكن مش شرط يبقى شبهه، أحمد زكي قدم جمال عبدالناصر والسادات وحليم وهو مش شبه حد فيهم، لكن لازم اللي يقدم الشخصية يكون حد تقيل في التمثيل".

بليغ حمدي ولد في 7 أكتوبر 1931، ورحل عن عالمنا في 12 سبتمبر من عام 1993 في فرنسا، بعد إصابته بمرض سرطان الكبد.