مؤلفة "حواديت الشانزليزيه": أوشكنا على الانتهاء من كتابة أخر حلقات المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الكاتبة نهى سعيد، إنها والكاتب أيمن سليم، شريكها في كتابة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، أوشكا على الانتهاء من كتابة الحلقة الأخيرة من العمل، الذي من المقرر عرضه قريبًا على القنوات الفضائية.

وتابعت نهى في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "نعمل حاليًا على الانتهاء من كتابة الحلقة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار عملية التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي، إذ يتواجد فريق عمل المسلسل في ديكور شارع عماد الدين لمدة أربعة أيام تقريبًا قبل الانتقال لديكور آخر".

"حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.