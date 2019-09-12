تامر حسين يهدي العمرة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة له من مراسم العمرة. وكتب تامر حسين: "اللهم تقبل منى لوالدي وأغفر له وأرحمه وأجعله من أهل الجنة واغفر لأمواتنا جميعاً أمين". وكان الشاعر تامر حسين أعلن عن وفاة والده السيد حسين سعد إبراهيم الخميس الماضي، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "والدي حسين سعد إبراهيم في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة، واخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".

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