إيرادات الأربعاء.. "it: chapter two" يحافظ على الصدارة و"Angel has fallen" الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 11 سبتمبر، إيراد قُدر بـ270 ألفًا و200 جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، بعد تحقيقه 106 آلاف و227 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 94 ألفًا و470 جنيها، ، وحصل على المركز الرابع فيلم 47 meters down وحقق 66 ألفًا و252 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "scary stories to tell in the dark"، بعد تحقيقه 49 ألفًا و474 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، محققًا 39 ألفًا و528 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 18 ألفًا و405 جنيهات.

وحصل على المركز الثامن فيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 17 ألفًا و975 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Official secrets" محققًا 14 ألفًا و300 جنيه، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "Ready or not" وقُدر إيراده أمس بـ8 آلاف و566 جنيهًا.